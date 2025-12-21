"أطباء الإمارات" تطلق مهرجان "الفريج الصحي التطوعي المتنقل"

أبوظبي في 21 ديسمبر / وام/ أطلقت مبادرة "أطباء الإمارات"، مهرجان "الفريج الصحي التطوعي المتنقل" تحت شعار "لأجلك يا وطن - على خطى ونهج زايد العطاء" .

ويُنظم المهرجان بمبادرة من "زايد العطاء" وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة "جاهزية"، بإشراف سفراء الإمارات للتطوع، وبمشاركة فرق تطوعية من منتسبي برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في نموذج مبتكر للتلاحم المجتمعي والتطوع الصحي والعطاء الإنساني.

ويمتد المهرجان على مدار عام كامل، ويجوب مختلف إمارات الدولة .

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء إن المهرجان صُمم للوصول إلى مختلف الفرجان عبر حافلات متخصصة تضم عيادات متنقلة، ومركزاً رياضياً متحركاً، ووحدة للغذاء الصحي، ومركزاً للتعليم والتثقيف الصحي، ومنصات تفاعلية لتغيير السلوكيات الخاطئة، بمشاركة متطوعين صحيين من خط الدفاع الأول من منتسبي برنامج الإمارات الطبي الاحتياطي والتطوعي، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل صحي مستدام.

وأوضحت العنود الشامري، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي "تطوع"، أن المهرجان يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة أكثر صحة، من خلال الغذاء المتوازن، وممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً، والتوقف عن التدخين، وتصحيح السلوكيات الغذائية غير الصحية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ونمط الحياة الصحي المستدام.