120 لاعباً يشاركون في المعسكر الشتوي للشطرنج بالشارقة

الشارقة في 21 ديسمبر / وام / اطلق نادي الشارقة الثقافي للشطرنح اليوم فعاليات المعسكر الشتوي بمشاركة 120 لاعباً ويستمر حتى 4 يناير المقبل.

يشمل المعسكر بطولة للشطرنج الكلاسيكي من 22 حتى 28 ديسمبر الجاري بالإضافة إلى معسكر تدريبي لجميع اللاعبين والمواهب بالنادي تحت إشراف المدرب العالمي المجري بيتر ليكون كما يشمل المعسكر أيضاً أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لجميع المشاركين، لتعزيز الجوانب التعليمية والاجتماعية إلى جانب التدريب الرياضي.

وأوضح خليفة المزروعي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن المعسكر الشتوي يمثل فرصة ذهبية لصقل مهارات لاعبي النادي ومتابعة استعداداتهم للبطولات المقبلة على المستويين المحلي والدولي ويعكس التزام النادي بدعم المواهب وتطوير قدراتها في جميع جوانب اللعبة .

وأضاف أن وجود المدرب العالمي بيتر ليكون يمثل قيمة مضافة كبيرة للاعبين كون خبراته كبيرة وإنجازاته الدولية تمكنه من تقديم أفضل البرامج التدريبية وتعليم اللاعبين استراتيجيات وتكتيكات متقدمة مما يعزز جاهزيتهم ويمنحهم فرصة التعلم من أحد أبرز نجوم الشطرنج في العالم.

وأشار إلى أن تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المصاحبة للمعسكر تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتفاعل بين اللاعبين وإثراء تجربتهم خارج الرقعة الشطرنجية بما يوازي تطوير مهاراتهم الفنية والاستراتيجية في اللعبة.