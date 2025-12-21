5 أندية تشارك في التجمع الأول لسلة الكراسي المتحركة 3×3

الشارقة في 21 ديسمبر/وام/ استضاف نادي الثقة للمعاقين أمس منافسات التجمع الأول لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة 3×3، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، بمشاركة 5 أندية هي: العين، الثقة، خورفكان، دبي، وعجمان.

وشهد التجمع إقامة عدد من المباريات، حيث حقق نادي الثقة الفوز على العين بنتيجة 9-6، وتغلب على دبي 14-11، وعلى عجمان 11-8، فيما تألق نادي خورفكان بتحقيقه سلسلة انتصارات على دبي 8-4، وعلى العين 12-6، وعلى الثقة 10-6، إضافة إلى فوزه على عجمان 12-4.

كما فاز نادي دبي على عجمان بنتيجة 9-1، و فاز أيضاعلى العين 13-6، في حين تمكن نادي العين من تحقيق الفوز على عجمان بنتيجة 11-5.

وعكست نتائج التجمع الأول التقارب الكبير في المستويات الفنية بين الفرق المشاركة، مع انطلاقة قوية للدوري في موسمه الجديد.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن انطلاق التجمع الأول للدوري يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير كرة السلة للكراسي المتحركة، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

و أوضح أن تنظيم هذه التجمعات يسهم في رفع مستوى التنافس بين الأندية، وتوفير بيئة احترافية تدعم تطوير اللاعبين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المنتخبات الوطنية مستقبلاً.