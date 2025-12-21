الجنوب أفريقي شابر بطلاً للسلسلة الافتتاحية في "السباق إلى دبي"

بورت لويس (موريشيوس) في 21 ديسمبر/وام/ توج الجنوب أفريقي جايدن شابر باللقب الشرفي بصفته بطل السلسلة الافتتاحية لمنافسات "السباق إلى دبي" ضمن جولة دي بي ورلد، بعد تتويجه اليوم بلقب بطولة موريشيوس المفتوحة، محققاً لقبه الثاني على التوالي هذا الموسم.

وجاء فوز شابر في موريشيوس عقب جولة فاصلة مع الأميركي ريان جيرارد، بعدما أنهى اللاعبان الجولات الأربع الرئيسية برصيد 22 ضربة تحت المعدل.

وكان شابر قد توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة ألفريد دونهيل في جوهانسبرج، ليؤكد انطلاقته القوية في الموسم الجديد من جولة دي بي ورلد، التي يتنافس خلالها نخبة لاعبي الجولف في العالم على حجز بطاقات التأهل إلى النهائي الكبير، المقرر إقامته في الإمارات نوفمبر 2026.

ومع ختام أول خمس بطولات شكّلت السلسلة الافتتاحية، وأقيمت في 3 دول عبر قارتي أفريقيا وآسيا، رفع شابر رصيده إلى 1348 نقطة، متصدراً ترتيب "السباق إلى دبي".

كما حصد شابر جوائز إضافية، أبرزها جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار أميركي، إلى جانب ضمان مشاركته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أولى بطولات سلسلة "رولكس" هذا الموسم، والمقررة من 22 إلى 25 يناير المقبل على ملعب نادي الإمارات للجولف في دبي.

وتتوقف منافسات جولة دي بي ورلد لفترة قصيرة، قبل استئناف الموسم في يناير المقبل بإقامة بطولات "السلسلة الدولية"، والتي تشمل بطولة دبي إنفيتشنال من 15 إلى 18 يناير، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من 22 إلى 25 يناير، وبطولة بابكو إنرجيز البحرين من 29 يناير إلى 1 فبراير، وبطولة قطر ماسترز من 5 إلى 8 فبراير، وبطولة ماجيكال كينيا المفتوحة من 19 إلى 22 فبراير، وبطولة أفريقيا المفتوحة في جنوب أفريقيا من 26 فبراير إلى 1 مارس، وبطولة جوهانسبرج المفتوحة من 5 إلى 8 مارس.