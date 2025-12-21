ستيفان أراند يفوز ببطولة "جائزة الشارقة الكبرى" بختام موسم سباقات "الفورمولا 1"

الشارقة في 21 ديسمبر / وام / توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، مساء اليوم أبطال جولة "جائزة الشارقة الكبرى"، حيث فاز ستيفان أراند، قائد الزورق رقم (18) في فريق الشارقة التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالمركز الأول، متفوقًا على جرانت تراسك، قائد الزورق رقم (2) لفريق السويد، الذي حل ثانيًا، إضافة إلى راستي وايت، قائد الزورق رقم (17) لفريق الشارقة، الذي حل في المركز الثالث.

كما توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أبطال بطولة العالم للسائقين، التي ظفر بها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وهم شون تورينتي، قائد الزورق رقم (4) لفريق فيكتوري التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي جاء في المركز الأول، يليه جوناس أندرسون، قائد الزورق رقم (1) لفريق السويد، في المركز الثاني، وراستي وايت، قائد الزورق رقم (17) لفريق الشارقة التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في المركز الثالث.

وشارك في تتويج الأبطال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ونيكولو دي سان جرمانو، مؤسس البطولة، وذلك في ختام موسم سباقات الزوارق السريعة "الفورمولا 1"، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على بحيرة خالد، والتي نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتنافس على لقبها 20 متسابقًا من نخبة 10 فرق عالمية مختلفة.

ونجح ستيفان أراند في الهيمنة على مجريات النصف الثاني من سباق "الطريق إلى الشارقة – جائزة الشارقة الكبرى"، الذي امتد على مدار 32 لفة لمسافة 2.05 كيلومتر، ليقطع خط النهاية في المركز الأول، بعدما كان بطل العالم السابق جوناس أندرسون متصدرًا النصف الأول من السباق، قبل أن يتراجع إلى المركز السادس في سباق "الطريق إلى الشارقة – جائزة الشارقة الكبرى".