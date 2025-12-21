" العاب المستقبل".. تتويج بطل الروبوتات وانطلاق مواجهات الرماية الفيجتال

أبوظبي في 21 ديسمبر/ وام/ شهدت منافسات دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 المدعومة من أدنوك في يومها الثالث مواجهات حاسمة بين الفرق المشاركة، أسفرت عن تتويج الأبطال في عدد من الألعاب.

وتقام منافسات الدورة المستمرة حتى 23 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" بمشاركة أكثر من 850 رياضيا يمثلون أكثر من 60 دولة، يتنافسون ضمن 11 فئة تجمع بين المنافسات الحية والألعاب الرقمية، على جوائز مالية تقارب 5 ملايين دولار أمريكي.

وسجل اليوم الثالث من دورة العاب المستقبل، تتويج فريق "فيرس روك" بلقب منافسات معركة الروبوتات، بعدما تمكن من فرضة سيطرته في الجولة الختامية، ليحصد الحصة الأكبر من جوائز المنافسات والبالغة 400 الف دولار.

كما انطلقت اليوم منافسات الرماية الفيجتال، بحضور جماهيري كبير شهد انطلاق المواجهات الأولى التي جمعت بين المنافسة الرقمية في لعبة كاونتر سترايك 2 والمواجهة البدنية في الليزر تاج.

وفي منافسات كرة السلة الفيجيتال 3×3 فقد تأهل نادي بي بي سي أستانا إلى الدور التالي بعد فوزه على نادي ديرفينتا إي سبورتس أمبريلا بنتيجة 39-26.

وفي منافسات موبايل ليجندز – إم إل بي بي، تأهل نادي ديان فنغ ياو غواي إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نادي فاموس بنتيجة 2-1، بينما واصل نادي فيرسو تايم تألقه عقب تفوقه على هوم بويز بنتيجة 2-0.

وعلى صعيد كرة القدم الفيجيتال نجح نادي "آر إف إس أو لوكوموتيف" في حجز مقعده في ربع النهائي بعد فوزه على فريق غراني سميث بنتيجة 5-3.