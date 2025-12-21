الفارس سيف المزروعي يحرز لقب "السباق المفتوح" في كأس رئيس الدولة للقدرة

أبوظبي في 21 ديسمبر/ وام/ توج معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي "المفتوح" لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.

وأقيم السباق اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة في منطقة الختم، بمشاركة 121 فارساً وفارسة، لمسافة 120 كيلومترا.

وأهدى الفارس سيف المزروعي إسطبلات "إم آر إم" لقب السباق الرئيسي على صهوة الجواد "بوليو ديوكوفيتش"، ضمن المنافسات، التي اشتملت أيضاً على سباقي الإسطبلات الخاصة وسباق العمالقة لمسافة 100 كلم، ونظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وقطع المزروعي مسافة السباق محققا 4:31:01 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.57 كلم/ساعة، وجاء ثانيا الفارس أحمد صالح أمين على صهوة الجواد "غازي دي فلوازينس"، لإسطبلات البراري، بزمن قدره 4:31:57 ساعة، وثالثة الفارسة ليلى عبد العزيز على صهوة "جينو دي فيجنولس"، لإسطبلات الوثبة، بزمن قدره 4:32:00 ساعة.

حضر مراسم التتويج أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.