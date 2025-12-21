الأوكراني سيدور والهولندية كيسلر يتوجان بلقب النسخة الرابعة لسباق "بايك أبوظبي جران فوندو"

أبوظبي في 21 ديسمبر/ وام/ أقيمت اليوم منافسات النسخة الرابعة من سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 1000 دراج ودراجة، أكملوا المسار البالغ طوله 150 كيلومتراً، وتنافسوا على جوائز إجمالية بلغت قيمتها مليوني درهم.

ويعد الحدث أحد أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، إذ يجمع بين الهواة والمحترفين، وانطلق من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الساعة السابعة صباحا وصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، الذي يحتضن فعاليات وأنشطة متنوعة تُبرز التراث الإماراتي العريق.

وأقيم الحدث بمشاركة متسابقين من 68 جنسية، حيث شهدت المنافسات انطلاق المجموعة الأولى المخصصة للمحترفين من الرجال والسيدات إلى جانب الفرق، فيما تم توزيع بقية المشاركين على مجموعات وفقاً لمتوسط سرعاتهم.

ومع ختام السباق، توج الأوكراني سيرهي سيدور من فريق الوثبة بطلاً لفئة الرجال في الترتيب العام، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 150 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و57 دقيقة و30 ثانية، وجاء الهولندي كرنيلس فيرملتفورت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة فقط، فيما حل الروسي أنتون بوبوف ثالثاً بفارق أجزاء من الثانية فقط.

وفي فئة السيدات، أحرزت الهولندية نينا كيسلر اللقب بعد أن قطعت المسافة نفسها بزمن قدره ساعتان و57 دقيقة و37 ثانية، تلتها السلوفاكية نورة جنكوسوفا في المركز الثاني، والهولندية يونا فاندام ثالثة.

وفي فئة المواطنين، توج عبدالله الحمادي من فريق نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الأول، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره ساعتان و57 دقيقة و33 ثانية، وجاء سالم الشميلي من فريق شرطة دبي ثانياً، فيما حل أحمد المنصوري ثالثاً.

وفي فئة المواطنات، فازت مروى سلمان من فريق ماي ووش بالمركز الأول بزمن قدره 3 ساعات و31 دقيقة و14 ثانية، وحلت زميلتها نورة الغفلي في المركز الثاني، وجاءت عايشة فولاد من الفريق ذاته في المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات الفرق، فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول في فئة الرجال، تلاه فريق شباب الأهلي دبي ثانياً، ثم نادي أبوظبي للدراجات ثالثاً.

وفي منافسات فرق السيدات، حل فريق شرطة دبي أولاً، وجاء فريق إقامة دبي ثانياً، وأستروم فالكون ثالثاً.

وأعطى شارة الانطلاقة كل من الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وسعادة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

حضر مراسم التتويج، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات.

وقال سعادة عارف حمد العواني إنه للمرة الرابعة، يحقق سباق بايك أبوظبي جران فوندو نجاحاً كبيراً بمشاركة واسعة من 68 جنسية، ما يعكس التزامنا بدعم المجتمع وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات والمنطقة.