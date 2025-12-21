270 رامياً يشاركون في كأس الإمارات المفتوح لرماية "السكتون" لدول الخليج

العين في 21 ديسمبر/ وام /أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشاركة 270 رامياً في تصفيات فئة الرجال اليوم بنادي العين للفروسية والرماية.

وأكدت اللجنة في بيان لها ان تصفيات فئة الرجال تستمر حتى 23 ديسمبر الجاري، لاختيار أعلى 30 نتيجة من مجموع المشاركين للتأهل إلى النهائيات المقررة في 24 ديسمبر.

وأوضحت أن منافسات البطولة التي ينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، لفئتي الرجال والسيدات، شهدت مستويات مميزة بأرقام تنافسية بعد انطلاقتها أمس بفئة السيدات، وسط منافسة قوية من الرماة والراميات بدول مجلس التعاون.