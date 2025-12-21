منافسات قوية في ختام النسخة السادسة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

الظفرة في 21 ديسمبر /وام/ اختُتمت مساء اليوم فعاليات النسخة السادسة من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية للمرابط الخاصة، التي أُقيمت على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.

وأُقيمت البطولة، التي استمرت أربعة أيام، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 574 جوادًا من أجود السلالات، تعود ملكيتها إلى نحو 321 مالكًا، وبلغ عدد المشاركين من منطقة الظفرة 26 مالكاً بعدد 53 جواداً.

وشهد حفل الختام منافسات قوية ومثيرة بين المرابط الخاصة التي تقاسمت الألقاب الذهبية للبطولات الست "مهرات سنة، ومهرات، وأفراس، وأمهار سنة، وأمهار، وفحول".

حضر الختام معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث ، وسعادة ناصر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب عدد كبير من مُلّاك ومُربّي الخيل العربية الأصيلة.

وتُوِّجت المهرة "سلطانة بي اتش ام" لمربط بن هميلة، باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضة "اي دي حياة" لفيصل عبد الله الشحي، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز "وتين الفراس" لفراس مشعل.

وحصدت الصدارة في بطولة المهرات ونالت اللقب الذهبي "وجود الباهية" لمربط رأس الخيمة، ونالت اللقب الفضي "ار كيه نادرة" لمربط الجواهر، وذهب اللقب البرونزي الى "هيا ال فهيد" لمحمد سعيد الهاجري.

وتوشحت "دي غنيمة" لجواهر عبد الرحمن البيضائي، باللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة " اي ال سليمة" لسلطان سعيد الهاجري، فيما حلت في المركز الثالث ونالت اللقب البرونزي "روح مغيدر" لراشد سيف الزعابي.

و نال المهر " جي اس روميو" لعبد الرحمن البيضائي، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تاركا الوصافة واللقب الفضي للمهر "الباز بي اتش ام" لسيف علي المزروعي، فيما حصل على اللقب البرونزي "جمران الهواجر" لغانم الهاجري.

وأحرز "اكسير الغيد" لمربط الغيد، اللقب الذهبي للأمهار، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة "الأريام ربان" لعبيد أحمد الهاملي، بينما ذهب اللقب البرونزي الى "رماح البداير" لسليمان عبد الله العجمي.

واعتلى "اي ال مايسترو" لعلي غانم المزروعي، صدارة الفحول ونال اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة "دي صفصوف" لأحمد محمد المرزوقي، فيما حل ثالثاً ونال اللقب البرونزي "ماضي الدار" ليوسف عبيد المقبالي.