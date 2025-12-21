وزير الطيران المصري: العلاقات مع الإمارات أخوية وتاريخية

القاهرة في 21 ديسمبر /وام/ أكد معالي الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري قوة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً الى ما تشهده هذه العلاقات من تطور متواصل في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطيران المدني.

جاء ذلك خلال استقباله ، سعادة حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مقر ديوان عام وزارة الطيران المدني، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

تناول اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك، خاصة سبل تنشيط الحركة الجوية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح البلدين.

وأوضح وزير الطيران المدني المصري ان الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة الطيران المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أعرب سعادة السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الامارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومؤكداً ان مصر تمثل وجهة استثمارية وسياحية متميزة لما تتمتع به من مقومات فريدة ومناطق جذب مميزة وفرص واعدة للنمو والتوسع.