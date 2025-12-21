مهرجان "نسمات مصفوت".. فعاليات نوعية تعكس هوية المكان وروح مجتمع الإمارات

عجمان في 21 ديسمبر/ وام/ انطلقت أمس فعالية "مصفوت للتخييم" ضمن فعاليات مهرجان "نسمات مصفوت"، لتشكل إضافة نوعية لبرنامج المهرجان، مقدّمة تجربة متكاملة تمزج بين الطبيعة الجبلية والأنشطة المجتمعية، في أجواء تعكس روح المغامرة والانسجام مع البيئة التي تتميز بها منطقة مصفوت.

وشملت فعالية التخييم مجموعة من الأنشطة المتنوعة، من بينها تجمعات السيارات، ورحلات المشي في المسارات الجبلية، وأنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب تجارب الطبخ في الهواء الطلق، وسينما ليلية تحت النجوم، في أجواء طبيعية عكست جمال المكان وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي بين الزوار.

وضمن الفعاليات الثقافية للمهرجان، نظّمت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة أمسية شعرية، بحضور عدد من أهالي المنطقة ومحبي الشعر، وشارك فيها كل من الشعراء محمد بن هاشم الشريف، ومصبح بن علي الكعبي، وعبيد بن خصيف الكعبي، فيما أدار الأمسية وقدم فقراتها الشاعر أحمد بن خلف البدواوي.

وقدمت الأمسية قصائد تناولت القيم الإماراتية الأصيلة، واحتفت بمكانة منطقة مصفوت وما تمثله من عمق ثقافي وتراثي، خاصة بعد تتويجها بلقب أفضل قرية سياحية في العالم، في مشهد ثقافي عكس ارتباط الشعر بالهوية المحلية والإبداع.

جدير بالذكر أن مهرجان "نسمات مصفوت" انطلق في إمارة عجمان، وينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن برنامج "قرى الإمارات" وبالشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي، وتنشيط السياحة الريفية، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة مصفوت كوجهة مجتمعية وسياحية مستدامة.