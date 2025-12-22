الخميس 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان والجمعة "عمل عن بعد" ​​​​

عجمان في 22 ديسمبر/ وام/ أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن عطلة رأس السنة الميلادية للجهات الحكومية في إمارة عجمان، ستكون يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.

وأوضحت الدائرة في التعميم الصادر برقم (17)، أنه سيتم تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، وذلك باستثناء الوظائف التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في مقر العمل، وفق ما تحدده الجهة الحكومية.

ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ،بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، متمنية للجميع دوام التقدم والازدهار.