برونزيتان لمنتخب الأثقال في بطولة غرب آسيا بالدوحة

الدوحة في 22 ديسمبر/ وام/ افتتح منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مشاركته في بطولة غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بحصد برونزيتين للاعبة المنتخب ونادي أبوظبي زهرة الهاشمي في وزن 53 كجم.

ويشارك منتخبنا الوطني في بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، لفئات الناشئين والشباب والكبار، بالدوحة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري.

وأكدت الهاشمي أن الفوز ببرونزيتين في البطولة دافعا قوياً نحو المزيد من الإنجازات للمنتخب في البطولة، بدعم مجلس إدارة الاتحاد، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال.

من جانبه أوضح ناصر خميس المحيربي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي، أن اللاعبة زهرة الهاشمي قدمت مستوى قويا في البطولة، توجته بالحصول على برونزيتين.

من جهته وصف حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، الفوز بالبرونزيتين بأنه بداية محفزة للاعبي ولاعبات المنتخب على مستوى الناشئين والشباب والكبار، لاسيما أنها تشهد منافسات قوية من 20 دولة، إضافة إلى ما تمثله من قيمة مهمة في تعزيز مكتسبات المنتخبات الوطنية من الخبرات التنافسية.