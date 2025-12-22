وزارة المالية تحصل على "شهادة أفضل مكان للعمل"

أبوظبي في 22 ديسمبر/ وام/ حصلت وزارة المالية على شهادة أفضل مكان للعمل "Great Place to Work"، المعتمدة دولياً، وذلك تتويجاً لنهجها المتكامل في تطوير بيئة العمل، وتعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والاحترام والتمكين، وفقاً لنتائج استبيان آراء الموظفين الذي تجريه المنظمة العالمية المتخصصة في تقييم ثقافة بيئات العمل.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، وحرصها على ترسيخ ثقافة مؤسسية داعمة، تُعنى برفاه الموظفين وتمكينهم، وتعزز شعورهم بالفخر والانتماء إلى بيئة عمل محفزة ومستدامة، كما يعكس نجاحها في ترسيخ بيئة عمل تدعم الابتكار، وترفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في بناء حكومة مرنة، عالية الكفاءة، وقادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وأكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن حصول وزارة المالية على شهادة أفضل مكان للعمل "Great Place to Work"، يجسّد نتائج الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الشفافية وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القيادات والموظفين، بما يدعم تحقيق التميز المؤسسي.

وأفادت بأن وزارة المالية تنظر إلى رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لاستدامة الأداء الحكومي، مؤكدة مواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب، بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، ويعزز جاهزيتها لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويكرّس مكانتها كبيئة عمل جاذبة للكفاءات المتميزة.

وتُعد شهادة أفضل مكان للعمل "Great Place to Work"، اعتماداً دولياً مرموقاً يُمنح للجهات التي تحقق مستويات عالية من رضا الموظفين وثقتهم ببيئة العمل وقيادتها، ويستند إلى منهجية علمية عالمية تعتمد بشكل أساسي على التغذية الراجعة المباشرة من الموظفين.