إثمار الدولية القابضة توسع محفظتها الصحية بإطلاق "إنستيتوت ماركيز" العالمي بأبوظبي

أبوظبي في 22 ديسمبر/ وام/ أعلنت إثمار الدولية القابضة (EIH)، شركة الاستثمار الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع مجموعة "فيوتشرلايف" لإطلاق مركز"إنستيتوت ماركيز"، العالمي المتخصص في تقنيات المساعدة على الإنجاب (ART) بإمارة أبوظبي.

ويشكّل المشروع إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية المتقدمة في الإمارة، ويسهم في تعزيز مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتميز الطبي.

ويُعد "إنستيتوت ماركيز" المقرر افتتاحه في أبوظبي خلال عام 2026 من أعرق المراكز المتخصصة في طب الإخصاب على مستوى العالم، إذ يمتد تاريخه لأكثر من مئة عام، ويحظى باعتراف دولي بفضل ابتكاراته العلمية الرائدة ومعدلات النجاح المرتفعة في علاجات الخصوبة.

وتضم مراكزه مختبرات متقدمة لعلم الأجنة، إلى جانب فريق طبي متعدد التخصصات يضم ما يقارب 200 خبير من أطباء النساء والتوليد، وأخصائيي الأجنة، والدعم النفسي، وهو ما مكّنه من تحقيق معدلات نجاح تصل إلى 86% في عمليات الإخصاب المخبري، وفق أعلى المعايير العالمية.

ويدير "إنستيتوت ماركيز" حالياً العديد من المراكز الطبية المتخصصة في برشلونة و ساباديل وروما وميلانو، ليجلب اليوم خبراته الأوروبية المتقدمة وإرثه السريري العريق إلى أبوظبي.

وسيتم دمج المركز الجديد ضمن المنظومة الصحية المتقدمة في الإمارة، مستفيداً من البيئة التنظيمية المتطورة والرؤية الوطنية طويلة الأمد للقطاع الصحي، مع تقديم حزمة شاملة ومتكاملة من خدمات وعلاجات الخصوبة للمرضى.

ومع تأثر واحد من كل ستة بالغين حول العالم بالعقم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يمثل إطلاق "إنستيتوت ماركيز" في أبوظبي خطوة استراتيجية لمعالجة هذا التحدي الصحي العالمي، ودعم الجهود الرامية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الخصوبة عالية الجودة. كما ينسجم المشروع مع التزام إثمار الدولية القابضة بدعم أولويات أبوظبي الإستراتيجية، لا سيما في مجالات تعزيز السياحة العلاجية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحسين تجربة المرضى.

وأكدت إثمار الدولية القابضة أن إطلاق "إنستيتوت ماركيز" في أبوظبي يعكس التزامها بدعم طموحات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للرعاية الصحية المتقدمة، مشيرة إلى أن التاريخ العريق للمركز في أوروبا يعكس قدرته على التوسع المستدام، وقوة الحوكمة السريرية، والتميز في تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر مختلف الأسواق.

ويعد مركز "إنستيتوت ماركيز" جزءاً من محفظة مجموعة "فيوتشرلايف"، إحدى أبرز المجموعات العالمية المتخصصة في طب الإنجاب، والتي تدير أكثر من 60 مركزاً طبياً في 16 دولة، ما يوفر خبرات تشغيلية متقدمة وقاعدة عالمية قوية تدعم نجاح هذا التوسع.

وستكون أبوظبي منصة الانطلاق للتوسع الإقليمي للمركز، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد في مجال طب الإنجاب المتقدم.

وتحظى مجموعة "فيوتشرلايف" بدعم كل من "هارتنبرغ"، الشركة الاستثمارية المتخصصة في تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، إحدى كبرى شركات الاستثمار العالمية في الأسواق الخاصة، والتي تمتلك سجلاً استثمارياً راسخا في دولة الإمارات، وتؤكد التزامها بدعم الاستثمارات التي تسهم في التنمية الاقتصادية للدولة.