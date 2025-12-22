قبرص تحدد محاور العمل خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 22 ديسمبر/ وام/ أكدت قبرص أن رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تنطلق في الأول من يناير 2026 وتستمر لمدة ستة أشهر، ستعمل من أجل اتحاد أوروبي مستقل ومنفتح على العالم.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، خلال عرضه لأجندة وأولويات الرئاسة، أن هذه المرحلة تشكل محطة مفصلية لمستقبل جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن الهدف الجوهري للرئاسة القبرصية يتمثل في الدفع نحو اتحاد أوروبي مستقل وقوي من الداخل، قادر على حماية مواطنيه وحدوده ومصالحه، وبناء الشراكات والتحالفات من موقع قوة، والانفتاح على العالم بدور دولي فاعل يستند إلى الاستقرار والمصداقية واحترام القانون الدولي والحوار والدبلوماسية والتعاون، وهو ما يشكل الرسالة المركزية والغاية الأساسية للرئاسة القبرصية.

وأوضحت قبرص أن برنامج الرئاسة يقوم على خمسة محاور مترابطة تشمل الاستقلالية عبر الأمن والدفاع والجاهزية، والاستقلالية عبر التنافسية، واتحادًا مستقلًا منفتحًا على العالم، واتحادًا مستقلًا قائمًا على القيم للجميع، إضافة إلى ميزانية قادرة دائمًا على دعم هذا الاستقلال.

من جهتها أوضحت ماريلينا راونا نائبة وزير الشؤون الأوروبية القبرصية، أن قبرص ستستضيف خلال الرئاسة أكثر من 260 اجتماعًا بينها قمة غير رسمية للدول الأعضاء و19 اجتماعًا وزاريًا غير رسمي، وستترأس أكثر من 1500 اجتماع في بروكسل، وتستقبل نحو 30 ألف زائر من أنحاء أوروبا، وتتولى التفاوض حول أكثر من 330 ملفًا تشريعيًا وغيره، مؤكدة أن الهدف هو رئاسة طموحة بواقعية تحقق نتائج ملموسة لصالح جميع المواطنين الأوروبيين .