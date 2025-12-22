مدينة إكسبو دبي ترسخ مكانتها الرائدة وجهة لكبرى الفعاليات

دبي في 22 ديسمبر / وام / توّجت مدينة إكسبو دبي عاماً حافلاً بالمنتديات والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، استقطبت خلاله مئات الآلاف من الزوار، واستضافت أكثر من 75 حدثاً بارزاً، فيما تستعد المدينة، إلى جانب مركز دبي للمعارض المجاور، لاستضافة المزيد من المؤتمرات والمنتديات الفنية والتعليمية وملتقيات الاستدامة خلال عام 2026.

وتضمنت أجندة العام أحداثاً دولية في مجالات المدن والاستدامة والطاقة النظيفة، إذ استضافت المدينة القمة العالمية للمدن بمشاركة ممثلين لأكثر من 300 مدينة من مختلف أنحاء العالم، واستقطبت أكثر من 1500 مشارك، وأطلقت فرصاً استثمارية حضرية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب فعاليات متخصصة شملت منتدى الوجهات المستدامة والقمة السنوية الثالثة عشرة لمجلس أعمال الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، قال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي إن مدينة إكسبو دبي رسخت مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات وإدارتها هذا العام، حيث كانت منصة عالمية جمعت الرواد والمبدعين وصنّاع التغيير. وستواصل مدينة إكسبو البناء على هذا الزخم لتسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية في قطاعات المؤتمرات والمعارض والفعاليات مستفيدة من موقعها الإستراتيجي ومساحاتها المتنوعة لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات، إلى جانب مركز دبي للمعارض الذي يشهد توسعا بوتيرة متسارعة.

وعلى صعيد الاستدامة والتنوع البيولوجي، كشفت مدينة إكسبو عن أول مركز لبقاء الأنواع تابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مخصص للفطريات في تيرّا، كما شهد جناح تيرّا في يناير زيارة الراحلة الدكتورة جين غودال لافتتاح حديقة جين غودال للملقّحات، التي تعزز الوعي بدور الملقّحات في البيئة.

وشهدت المدينة فعاليات ثقافية ومجتمعية من بينها تنظيم "حيّ رمضان"، والنسخة الثانية من معرض "ضيّ دبي" للفنون الضوئية الإماراتية، والاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد، إضافة إلى افتتاح “بيت الفن” بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، في جناح المغرب سابقاً، ليستضيف المعارض وورش العمل والفعاليات الإبداعية.

وفي جانب التجارب الترفيهية، انطلق "موسم الوصل" بمهرجان الحصاد بالتعاون مع المزارع المحلية، كما استضافت المدينة مهرجان الكيك الذي أُقيم لأول مرة في المنطقة، تلاه انطلاق عروض "مدينة الشتاء" في ساحة الوصل، والتي سجلت في أسبوعها الأول 38 ألف زائر، فيما يترقب الزوار عرض "كارولز باي كاندل لايت" تحت قبة ساحة الوصل، إلى جانب أجواء ليلة رأس السنة التي تتضمن عروضا ترفيهية حية وموسيقى والعدّ التنازلي في توقيتين عند الساعة 09:00 مساءً وعند منتصف الليل.

وفي ملف تمكين المرأة، واصل جناح المرأة برامجه عبر "برنامج العودة إلى العمل" الذي استقطب نحو ألف تسجيل، وبمتوسط مشاركة بلغ 400 امرأة في كل جلسة تدريبية، كما أطلق الجناح أول هاكاثون لتقنيات صحة المرأة "FemTech" مستقطباً أكثر من 100 مقترح مبتكر، وجرى اختيار 46 طالبة من 23 مدرسة لعرض حلول تعالج قضايا صحة المرأة، إلى جانب فعاليات مرتبطة بمناسبات توعوية واجتماعية على مدار العام.

وفي جانب التعليم والتجارب المعرفية، استقبلت أجنحة تيرّا وألف والرؤية مئات الآلاف من الزوار من مختلف الأعمار، وشملت الأنشطة حضور أكثر من 25 فعالية بين معارض وأنشطة ومعسكرات موسمية للأعمار من 5 حتى 12 سنة.

كما واصلت المدينة استضافة فعاليات رياضية مجتمعية ضمن توجهها لدعم الصحة والرفاهية، من بينها تحدي "سبينيس" دبي 92 للدراجات الهوائية، وسباق بوكاري سويت 2025، وسباق "She Run" للسيدات، وسباق الوحدة للجري لبنك الإمارات دبي الوطني، واستقطبت هذه الأحداث أكثر من 20 ألف مشارك وزائر من مختلف الأعمار والمهارات.

وأكدت مدينة إكسبو دبي استعدادها لعام 2026 بأجندة تتضمن فعاليات دولية كبرى، من بينها "جيتكس 2026" ومعرض الصحة العالمي، بالتزامن مع مواصلة خططها التطويرية، ومع بدء تسليم العقارات في النصف الثاني من العام المقبل