"صحة أبوظبي" تعتمد "كليفلاند كلينك" مركزاً للتميّز في زراعة الأعضاء

أبوظبي في 22 ديسمبر / وام / اعتمدت دائرة الصحة – أبوظبي مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركزاً للتميُّز في زراعة الأعضاء المتعددة للبالغين، في خطوة تعكس تطوّر منظومة زراعة الأعضاء في الإمارة، وتعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للرعاية الصحية عالمية المستوى.

وجرى تسليم درع مركز التميُّز خلال احتفالية حضرها معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل الدائرة، إلى جانب الدكتور جورج-باسكال هبر الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وعدد من خبراء زراعة الأعضاء.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي أن هذا الاعتماد يعكس التزام الدائرة بتيسير وصول المرضى إلى خدمات رعاية صحية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرةً إلى أن مراكز التميُّز تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمع، وتعزِّز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميُّز في قطاع الرعاية الصحية، بدعم من بنية تحتية متطورة وكوادر طبية مؤهلة، إلى جانب الاستثمار في الأبحاث والعلاجات المتقدمة.

ويبرز اعتماد كليفلاند كلينك أبوظبي التزام المستشفى بالابتكار والتعاون والاستثمار في البحث والتعليم، بهدف تحسين النتائج العلاجية للمرضى في أبوظبي والمنطقة.

وحقق المستشفى إنجازات نوعية في زراعة الأعضاء، من بينها إجراء أول زراعة رئتين بمساعدة الروبوت في المنطقة عام 2025، وأول زراعة مزدوجة للقلب والرئتين في دولة الإمارات عام 2024، إضافة إلى أول زراعة متزامنة لكبد ورئة في المنطقة عام 2023، وأول عملية زراعة كلى روبوتية، وأول عملية تبرع بالكلى بين ثلاثة مانحين وثلاثة متلقين في الدولة. كما شملت إنجازاته الريادة في زراعة الكبد وتحويل مسار الشريان التاجي، وتنفيذ أول زراعة كلية روبوتية للمتبرع والمتلقي معاً.

ويعد كليفلاند كلينك أبوظبي المنشأة الوحيدة في الدولة التي تضم وحدة عناية مركزة مخصصة لزراعة الأعضاء المتعددة، إضافة إلى برنامج زراعة الرئة الوحيد، ما يعزِّز دوره في تطوير منظومة التبرع بالأعضاء عبر تقنيات متقدمة ورعاية متعددة التخصصات.

و أعرب الدكتور جورج-باسكال هبر عن فخره بهذا الاعتماد، مشيراً إلى أن المستشفى أجرى أكثر من 1000 عملية زراعة أعضاء منذ إطلاق البرنامج عام 2017، محققاً نتائج تضاهي أو تتفوق على أبرز المراكز الطبية الأكاديمية العالمية، لافتاً إلى أن العديد من هذه العمليات تُعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة والدولة والمنطقة.