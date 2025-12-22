"ترف" و"مدينة مصدر" تطلقان المخطط الرئيسي لمشروع "تلال فاي"

أبوظبي في 22 ديسمبر / وام/ أعلنت "ترف"، الذراع العقارية لشركة "ياس القابضة"، و"مدينة مصدر"، المنطقة الحَضَرية المستدامة الرائدة في أبوظبي، عن تعاونهما في تطوير "تلال فاي"، المشروع السكنيّ الذي يمتدّ على مساحة 153 فداناً، والمصمّم وفق أعلى المعايير في مفاهيم الاستدامة والصحة ونمط الحياة الذي يشكل الإنسان محوره.

يقع مشروع "تلال فاي" ضمن "مدينة مصدر"، ويشتمل على أربع قرى سكنية متصلة ببعضها البعض، تربط بينها ممراتٌ مظللة تحيط بها الأشجار الخضراء، إلى جانب حدائق خلابة، وينفرد هذا المشروع بالجمع بين نهج "ترف" القائم على التصاميم المبتكرة، والاستدامة التي تشكل الأساس الراسخ لـ "مدينة مصدر"، ويهدف إلى توفير مجمّع سكنيّ يتميز بأجوائه الهادئة والمتوازنة، ويحاكي المستقبل.

ضمن هذا المشروع الرائد، أطلق الشريكان أيضاً "حدائق فاي" التي تشكل أوّل قريةٍ فيه، والمرحلة الأولى من المخطط الرئيسيّ. تمتدّ "حدائق فاي" على مساحة 33 فداناً، وتضمّ 130 فيلا منتشرةً حول ثلاث حدائق مميزة هي: "تيرا" و"آريا" و"آزورا"، توفّر كلٌّ منها تجارب اجتماعية وترفيهية فريدة.