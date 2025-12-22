"مسابقة المأكولات الإماراتية 2025" تحتفي بالمواهب الصاعدة

دبي في 22 ديسمبر/ وام/ اختتمت في دبي فعاليات الدورة الأولى من مسابقة المأكولات الإماراتية، "من التراث إلى المائدة" ، التي نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمركز الدولي لفنون الطهي ، بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومهرجان سكة للفنون والتصميم ، وبدعم من منصة "فودفيرس".

واحتفت المبادرة بالمطبخ الإماراتي الغني وتنوع مكوناته المحلية الأصيلة، ووفرت منصة مميزة لإبراز الجيل المقبل الصاعد في مجال الطهي.

ودعت المسابقة الطهاة المميزين المقيمين في دبي من مختلف الجنسيات لإبراز إبداعاتهم من خلال تقديم الأطباق الإماراتية التقليدية والتراثية بأسلوبٍ جديد ومبتكر، باستخدام تشكيلة مميزة من المكونات المحلية الأصيلة.

ومن بين مئات المشاركين عبر الإنترنت، تم اختيار ثمانية متأهلين استثنائيين للحضور والتنافس ضمن مسابقات عرضت ببث مباشر ،حيث اجتمع هؤلاء الطهاة في 13 ديسمبر في المركز الدولي لفنون الطهي بدبي لتحضير أطباقهم النهائية أمام لجنة تحكيم متميزة ضمت نخبة من خبراء.

وشهدت المسابقة، التي أشرفت عليها لجنة ضمت نخبة من خبراء الطهي ، اختيار فائزتين اثنتين، حيث حصدت عائشة خوري المركز الأول وحصلت على جائزة مالية قدرها 40,000 درهم، وعلياء العلي، التي فازت بالمركز الثاني وحصلت على جائزة قدرها 20,000 درهم.

ولفت أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى أن المسابقة تهدف إلى تمكين الطهاة الصاعدين، وتشجيعهم على توظيف المكونات الإماراتية الأصيلة والأطباق التقليدية بأساليب مبتكرة، بما يسهم في صون هوية المطبخ الإماراتي، وتسليط الضوء على كنوزه الغنية، والارتقاء بفنون الطهي.