القمة العالمية للرياضة توقع اتفاقية شراكة مع "أمنيات" العقارية

دبي في 22 ديسمبر /وام/ أعلنت القمة العالمية للرياضة عن توقيع اتفاقية شراكة مع "أمنيات"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري فائقة الفخامة في دبي، لتكون الشريك الرسمي للنسخة الأولى للقمة 2025 ، التي تٌنظّم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومي 29 و30 ديسمبر الجاري بمدينة جميرا في دبي، تحت شعار "نُوحّد العالم عبر الرياضة".

شهد توقيع اتفاقية الشراكة كل من سعادة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أمنيات"، المحفظة الاستثمارية المتنوعة التي تضم علامات تجارية متعددة، إلى جانب عدد من المسؤولين في مجلس دبي الرياضي وفريق عمل القمة العالمية للرياضة، حيث وقّع الاتفاقية عيسى شريف المرزوقي رئيس القمة العالمية للرياضة، وبيتر ستيفنسون، المدير التنفيذي المشارك في "أمنيات".

و قال سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي إننا نرحب بالشراكة مع "أمنيات" شريكاً رسمياً للنسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة 2025، التي ستكون أكبر تجمع رياضي عالمي ،و يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تؤكد التزام دبي بتعزيز مكانتها منصةً عالميةً للرياضة، وشراكتنا مع "أمنيات"، إحدى أبرز قصص النجاح العالمية التي انطلقت من دبي، تحت قيادة مهدي أمجد، محطة مهمة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإسهام في دعم رؤيتنا الطموحة لتنظيم واستضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى تجمع نخبة الرياضيين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، وتفتح آفاقًا جديدة للتبادل المعرفي والخبرات العالمية، بما يدعم الطموحات المشتركة ويرسم ملامح مستقبل الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته أكد مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أمنيات أهمية توسيع الشراكة مع مجلس دبي الرياضي دعماً لانطلاق النسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة، منوها بأن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسستين بدعم دور الرياضة كقوة فاعلة في توحيد المجتمعات، وتعزيز صحة الأفراد، والتأثير الإيجابي والمستدام في المجتمع.

و قال أمجد إننا نعمل من خلال هذه المبادرات على ترسيخ إرث يتجاوز حدود التطوير العقاري لدعم أنماط الحياة النشطة، والاحتفاء بالتميّز، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة والقيادة والتقدم طويل الأمد.

منظومة متكاملة

من جانبه، قال عيسى شريف المرزوقي، رئيس القمة العالمية للرياضة إن هذه الشراكة مع "أمنيات" تعكس التزامَ مجلس دبي الرياضي عموماً والقمة العالمية للرياضة على وجه الخصوص، في بناء منظومة متكاملة تجمع بين تحفيز الفكر القيادي، وتشجيع فرص الاستثمار النوعي، وتوفير التجارب المؤثرة.

وأضاف المرزوقي: نؤمن بأن مستقبل الرياضة لن يتم تشكيله فقط داخل الملاعب والمنافسات الرياضية، بل من خلال شراكات عالمية التأثير تربط الرياضة بأنماط الحياة العصرية، والابتكار الحضري، والاقتصاد الإبداعي، وجودة الحياة، وهو ما يجعل شركة "أمنيات" الشريك المثالي لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.

بدوره، ذكر بيتر ستيفنسون، المدير التنفيذي المشارك في شركة "أمنيات" ان هذه الشراكة تعكس القيم المشتركة للرياضة والصحة والتعاون، باعتبارها ركائز أساسية لبناء إرث مستدام، والإسهام في تعزيز دور دبي كمركز رائد للحوار والتفاعل الرياضي على المستوى العالمي.

يشار إلى أن القمة العالمية للرياضة تعد أكبر تجمع عالمي من نوعه، يجمع نخبة من كبار صناع القرار الرياضي، والخبراء، والنجوم العالميين، وممثلي الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، والمستثمرين والمبتكرين، ضمن منصة واحدة للحوار وتبادل الرؤى واستشراف مستقبل الرياضة عالمياً.

و ستشهد القمة في نسختها الأولى مشاركة أكثر من 70 متحدثاً عالمياً وأسطورة في عالم الرياضة، أبرزهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وأسطورة كرة القدم رونالدو نازاريو، ونوفاك دجوكوفيتش، وباولو مالديني، وحبيب نورمحمدوف، وماني باكياو، وريجي بوش، وأنس جابر، ونيك سانتوناستاسو؛ فيما سيتم الإعلان عن المزيد من الأسماء العالمية المؤثرة في عالم الرياضة خلال الفترة المقبلة.