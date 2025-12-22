"جلفار" توقع اتفاقية لإقامة منشأة صناعية دوائية متكاملة في السعودية

جدة في 22 ديسمبر / وام / وقّعت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" اتفاقية إيجار طويلة الأمد مع مدينة مدن الصناعية الثالثة في جدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الأدوية، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وإنشاء مركز إقليمي لتصدير المنتجات الدوائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية وذلك في أعقاب الإعلان السابق عن إنشاء منشأة صناعية دوائية متكاملة في المملكة العربية السعودية.

يعكس هذا المشروع التزام "جلفار" بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الصناعية المحلية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات الدوائية.

ويمثل المشروع استثماراً إجمالياً يقدّر بنحو 300 مليون ريال سعودي، وسيقام على مساحة أرض تبلغ 45,000 متر مربع. ومن المتوقع، عند بدء التشغيل، أن توفر المنشأة ما يصل إلى 1,400 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وتم اختيار موقع المنشأة الصناعية بعناية داخل إحدى المناطق الصناعية الرئيسية في المملكة، بما يضمن كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الخدمات اللوجستية، وسهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

كما صُممت المنشأة لتكون منصة تصدير دوائية للأسواق الأمريكية وغيرها من الأسواق الدولية، على أن تشكل جزءاً من شبكة تصنيع عالمية معتمدة تتمتع بخبرة مثبتة في تصدير المنتجات الدوائية إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.

وستعتمد "جلفار" في المنشأة الجديدة على تقنيات تصنيع متقدمة تشمل المستحضرات القابلة للحقن المعقمة والأشكال الصيدلانية الصلبة الفموية (OSD)، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة والامتثال التنظيمي.

وسيركز المنتج الدوائي على الأدوية البيولوجية والمستحضرات المتخصصة في عدد من مجالات الرعاية الحرجة والأمراض المزمنة، مع التأكيد على مواصلة توسيع محفظة المنتجات بما يتماشى مع احتياجات السوق السعودي والأسواق الإقليمية المتغيرة.

وقال الشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" إن إنشاء منشأة جلفار الصناعية الدوائية في المملكة العربية السعودية يمثل محطة استراتيجية بارزة في مسيرة توسعنا.. و يعكس التزامنا الراسخ بدعم الأمن الصحي الإقليمي وتعزيز التصنيع الدوائي المحلي وفق أعلى المعايير العالمية ، ونفخر بمساهمتنا في التنمية الصناعية للمملكة ودعم مستهدفات رؤية 2030 من خلال نقل التكنولوجيا، وتوطين الخبرات، وبناء قدرات صناعية مستدامة للأجيال القادمة.

من جانبه، ذكرالدكتور باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ "جلفار" ان هذا المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد يعزز مكانة جلفار كمركز رائد للصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن المنشأة في المملكة العربية السعودية ستعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الأدوية البيولوجية، والمستحضرات القابلة للحقن المعقمة، والأشكال الصيدلانية المتقدمة، لتلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ، مؤكدا الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والامتثال التنظيمي، وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الثقة العالمية بمنتجات جلفار