5 نجوم جدد ينضمون إلى المشاركين ببطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"

دبي في 22 ديسمبر/وام/أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026" انضمام 5 نجوم جدد إلى قائمة المشاركين في البطولة، التي يستضيفها نادي الإمارات للجولف من 22 إلى 25 يناير المقبل.

ضمت قائمة المنضمين حديثاً رايان فوكس، الفائز مرتين بجولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأميركية (PGA Tour)، والإيرلندي بادريج هارينجتون، المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، إلى جانب خواكين نيمان أحد أبرز لاعبي جولة «ليف»، ونيكولاي هوجارد بطل كأس رايدر 2023، إضافة إلى النجم الصاعد توم ماكيبين.

ويخوض اللاعبون الخمسة المنافسات إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الغولف العالميين، يتقدمهم حامل اللقب تيريل هاتون، والنجم الإيرلندي روري ماكلروي، بطل "الماسترز" وأربع مرات بطل بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"، إضافة إلى بطل كأس فيديكس تومي فليتوود، والفائز بلقب نسخة 2022 فيكتور هوفلاند، والمصنف الأول عالمياً سابقاً داستن جونسون، وبطل بطولة بريطانيا المفتوحة شين لوري، وذلك ضمن أولى بطولات سلسلة "رولكس" في إطار السباق إلى دبي 2026.