منظومة الخدمات الذكية بشرطة رأس الخيمة تعزز جهود تصفير البيروقراطية

رأس الخيمة في 22 ديسمبر / وام / تساهم المنظومة المتكاملة للشراكات والخدمات الذكية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، و تركز على الشراكات الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف التقنيات الذكية؛ في تحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات وكفاءتها.

وقال العميد أحمد الصم النقبي- مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة إن المنظومة حققت منذ إطلاقها نتائج ملموسة تجسدت في تقليص زمن رحلة تسجيل المركبات بنسبة بلغت 70%، وأتمتة اختبارات القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز دقة النتائج ورفع مستوى الشفافية التشغيلية، فضلًا عن تطبيق منصات ذكية؛ لرصد عيوب الطرق، وتحسين السلامة المرورية.

وذكر مدير عام العمليات المركزية برأس الخيمة أن هذه التحسينات جاءت في إطار تصفير البيروقراطية في الأداء الحكومي بالشراكة الإستراتيجية مع الجهات المعنية؛ بهدف تحسين تجربة المتعامل بصورة مستدامة، وبما ينسجم مع سعي شرطة رأس الخيمة للريادة في الخدمات الحكومية الرقمية.