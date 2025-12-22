"دورة العاب المستقبل" تعزز الاستثمار النوعي بالقطاع الرياضي

أبوظبي في 22 ديسمبر/ وام/ تستقطب "دورة العاب المستقبل" – أبوظبي 2025، المقامة حاليا في مركز "أدنيك" بمشاركة أكثر من 850 متنافساً من 60 دولة، فئات جديدة، بما يعزز الاستثمار النوعي في القطاع الرياضي .

و أكد الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي بالمملكة العربية السعودية إبراهيم البكري ان "دورة العاب المستقبل" – أبوظبي 2025 تمثل انطلاقة جديدة نحو الاستثمار في نوعية مختلفة في القطاع الرياضي والذي يجمع بين النشاط البدني والجانب التقني، وهو ما يعد انطلاقة جديدة نحو استثمار بشكل مختلف في هذا القطاع الحيوي.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش مشاركته في فعاليات قمة رياضات الفيجتال، ودورة ألعاب المستقبل المقامة حاليا في " أدنيك" ، إن هذا الجانب هو أحد الاستثمارات الواعدة والذي ينتظره مستقبلا واعدا ومحفزا لرجال الأعمال من أجل بناء مستقبل استثماراتهم عليه.

وأضاف:" نفخر بوجود هذا الحدث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسط حضور لافت من نخبة المشاركين من جميع انحاء العالم، وهو ما يؤكد ان هناك مستقبلا مبهرا لهذا القطاع الذي أصبح في بالغ الأهمية نظرا لتطوره السريع والمتنامي على كافة الأصعدة وسط تفاعل مجتمعي كبير".

واختتم تصريحه، بالتأكيد على أن مكاسب هذا الحدث متعددة كونه الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويبرز أهمية قطاع جديد ينتظره مستقبلا مبهرا ، ومرشحا لأن يكون أحد أبرز مجالات الاستثمار في المرحلة المقبلة.