"مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة "ينطلق مارس المقبل ببرنامج موسع

الشارقة في 22 ديسمبر / وام / أعلنت "هيئة الشارقة للكتاب" أن فعاليات "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" ستقام من 26 إلى 29 مارس القادم، وتشهد برنامجاً موسّعاً يتضمن منصات أكبر ومساحات أوسع للمعارض وعدداً أكبر من ورش العمل التطبيقية والتجارب التفاعلية .

وتتضمن تحديثات المؤتمر إطلاق منصة جديدة بعنوان "سوق الرسوم المتحركة والقصص المصورة comics" في خطوة نوعية لتوسيع نطاق الفرص المهنية أمام المبدعين في هذا القطاع.

وفي إطار توسّع نطاق مهامه يطلق "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" أول إحصاء رسمي للرسامين والمؤلفين وفناني تحريك الرسوم والمبدعين العرب العاملين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستهدف الإحصاء إعداد أول خريطة شاملة للمجتمع الإبداعي في المنطقة ويدعو المؤتمر جميع المبدعين العرب إلى المشاركة والمساهمة في بناء منظومة عربية موحّدة للصناعات الإبداعية.

وأكدت خولة المجيني المدير التنفيذي للمؤتمر أن قرار "هيئة الشارقة للكتاب" تطوير المؤتمر يستند إلى الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

وقالت المجيني إن المؤتمر يمثل بنية تحتية استراتيجية لصناعة إبداعية متكاملة تعزز مكانة الشارقة كمحور رئيسي لقطاع الرسوم المتحركة والقصص المصورة إقليمياً وعالمياً فمن خلال المؤتمر توفر الإمارة منصة تربط المواهب العربية بالناشرين والمنتجين وشركات التقنية والمؤسسات التعليمية وتفتح أمامهم مسارات مهنية وفرص شراكات عابرة للحدود.

وأضافت ان تطوير المؤتمر وتوسيع نطاق تخصصه ومهامه خطوات مركزية تجسد التزام هيئة الشارقة للكتاب بالانتقال من مرحلة دعم المواهب إلى التمكين الفني والثقافي والاقتصادي المستند إلى البيانات إذ تمثل هذه الخطوات استجابة عملية لاحتياجات المبدعين وتعزيزاً مباشراً لحضور المحتوى الإبداعي العربي في الأسواق العالمية انطلاقاً من الشارقة.