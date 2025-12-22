شرطة دبي استقبلت 39299 مكالمة خلال التقلبات الجوية

دبي في 22 ديسمبر / وام / تلقت القيادة العامة لشرطة دبي 39 ألفاً و299 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة "999" المخصص للحالات الطارئة، ومركز الاتصال "901" المخصص للحالات غير الطارئة، وذلك خلال فترة التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتوزعت المكالمات بين 32 ألفاً و391 مكالمة على الرقم "999"، و6908 مكالمات على مركز الاتصال "901"، فيما استقبل موظفو مركز الاتصال 427 رسالة عبر البريد الإلكتروني و1690 محادثة فورية عبر خدمة "الدردشة" في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، جرى خلالها الرد على الاستفسارات والطلبات.

ونبهت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى أن الاتصال على الرقم "999" يكون للحالات الطارئة، فيما يُستخدم الرقم "901" للحالات غير الطارئة والاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، مؤكدة جاهزية فرق العمل للرد على المكالمات ومساعدة الجمهور على مدار الساعة