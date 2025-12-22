مؤسسة "ربع قرن" تُطلق الدورة الثانية لبرنامج "جسور خليجية"

الشارقة في 22 ديسمبر / وام / أطلقت ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أمس ، أعمال الدورة الثانية من برنامج "جسور خليجية – البرنامج الخليجي للقيادات الشبابية" الذي يقام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة 40 شاباً وشابة يمثلون وفوداً شبابية من دول المجلس كافة في خطوة تعكس عمق رؤية ومكانة إمارة الشارقة الحاضنة للثقافة والإنسان.

أقيم حفل الاطلاق في مجمع القرآن الكريم بالشارقة بحضور ممثلي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ومن الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومن الهيئة الاتحادية للشباب وقيادات من المجتمع المحلي والإماراتي.

وعرض الحفل مقطعا مرئيا افتتاحيا للدورة الثانية للبرنامج حمل في مشاهده رسالة للشباب جوهرها أهمية التعاون وتبادل الخبرات لاستكمال مسيرة النجاح الخليجي مجسداً رؤية البرنامج وأهدافه الرامية إلى تحقيق الوحدة والعمل المشترك بين شباب الخليج لبناء جسور مترابطة وراسخة، خليجية الجذور عربية التأثير.

وأكدت حنان المحمود عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن "جسور خليجية" ليس مجرد برنامج تدريبي بل مساحة حقيقية لصناعة الوعي القيادي وتعزيز الروابط الخليجية بين الشباب مشيدة بالدعم الكريم من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع التي آمنت بأن الشباب بذورٌ تحمل الغد في ملامحها وأن رعايتهم واجب وطني وأساس للنهضة المستدامة وأن الاستثمار في طاقاتهم نهجاً راسخاً في مسيرة الشارقة.

و ثمّنت المحمود الدعم المتواصل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها في تحويل البرنامج من فكرة إلى نموذج خليجي ملهم يجمع طاقات الشباب تحت مظلة واحدة .

من جانبها أكدت أسرار الأنصاري ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن برنامج "جسور خليجية" يجسّد التوجه الخليجي المشترك في تمكين الشباب انطلاقاً من قناعة راسخة بأنهم يشكلون الركيزة الأساسية لبناء المستقبل وأن الاستثمار في قدراتهم القيادية الواعية هو استثمار في استقرار المجتمعات الخليجية واستدامة منجزاتها مشيرة إلى أن البرنامج يأتي ضمن إطار مؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود الخليجية وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية وتوفير منصة جامعة ترسّخ قيم التعاون والحوار والعمل المشترك بين شباب دول المجلس.

وشهد الحفل تكريم شركاء نجاح البرنامج ممثلين في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي للطفل والمكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى جانب مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

واختُتم برنامج الافتتاح بجلسة رئيسة حملت عنوان "القيادة بالقرآن" قدمتها الدكتورة هناء نمنكاني أستاذ مساعد في نظم المعلومات التطبيقية في الأعمال ومستشار في تطوير الأعمال تناولت خلالها مفاهيم القيادة في القرآن الكريم والسنة النبوية مؤكدة أن القيادة الحقيقية تبدأ من الداخل ومن تربية النفس وتزكيتها والارتقاء بالذات بوصفه أساساً لبناء القائد الواعي.