تتويج السويدية أنتونيا بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز

الشارقة في 22 ديسمبر / وام / توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء مساء أمس الفارسة السويدية أنتونيا بترسون بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم 2025 التي نظمها نادي الشارقة للفروسية ضمن مهرجان الشارقة كلباء السابع للفروسية .

أقيمت منافسات البطولة على الميدان الرملي بشاطىء كلباءو استمر 4 أيام بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق وهي البطولة الدولية الثالثة لقفز الحواجز التي تقام فعالياتها على شاطىء كلباء.

وقال الشيخ هيثم بن صقر القاسمي عقب تتويج الفائزين إننا نفخر بما تشهده كلباء من أحداث رياضية هامة ، وتعتبر بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز من أهمها .

وأشار إلى أن دورات البطولة تشهد تطوراً متتالياً منذ إنطلاقتها الأولى وترفيع تصنيفها الدولي إلى فئة الثلاث نجوم دليل على نجاحها وقوة منافساتها فأصبحت أكثر جاذبية لمشاركة نخبة فرسان القفز من دول كثيرة ، وتأتي البطولة انسجاماً مع ما تشهده الإمارات من فعاليات رياضية ناجحة لاسيما عموم أنشطة الفروسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمق تراثنا الإماراتي والعربي عموماً.

ووجه الشيخ هيثم القاسمي شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمامه وتوجيهاته التي تثمر مثل هذه الفعاليات المتميّزة وما تعود به على الشارقة والإمارات من فوائد قيّمة.

من جانبه قال سلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الاقليمية السابعة المدير العام لنادي الشارقة للفروسية مدير البطولة إن نجاح البطولة على شاطىء كلباء أصبح عاملاً مهماً ومشجعاً على تنظيم المزيد من البطولات الدولية لقفز الحواجز بملامح سياحية استغلالاً للمناطق السياحية والطبيعة المتنوعة التي تزخر بها الإمارات ولكل منها جاذبيتها وسحرها الخاص بها على الشواطىء الممتدة أو السهول أو المناطق الجبلية وغيرها الكثير.

وفي منافسة جائزة لونجين الكبرى لبطولة كلباء جاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم تنافس 27 فارساً وفارسة على جائزتها الكبرى المقدمة من لونجين بقيمة 60 ألف يورو وتألق 3 فرسان في الجولة الرئيسة وأكملوها دون خطأ ضمن الزمن المسموح (72 ثانية) والمصمم مسارها بـ12 حاجزاً بينها حاجز مركب ثنائي وآخر ثلاثي مما يتطلب من الفارس تنفيذ 15 قفزة على صهوة الجواد ، وتجدد التنافس في جولة التمايز بين فرسان الأداء النظيف دون خطأ وصمم مسارها بـ7 حواجز واحد منها ثنائي ليصبح المطلوب تنفيذ 8 قفزات من العيار الثقيل (150 سم) ضمن زمن مسموح قدره 47 ثانية.

و كانت الفارسة البرازيلية ماريانا فروشز مع الفرس "نايت قيرل في دي هيفنك" (12 سنة) أول المشاركين في جولة التمايز وأنهت التمايز في زمن اجتهادي بلغ 37.28 ثانية منحها جائزة المركز الثالث وثاني المشاركين الفارس الشاب حميد خليفة المهيري والجواد "فونستي في دي هيفنك" (11 سنة) من اسطبلات الشراع وأسفرت مشاركته عن إكمال التمايز دون خطأ في زمن بلغ 34.50 ثانية منحه الصدارة المؤقتة قبل أن يستقر ويتوّج بجائزة المركز الثاني عقب المشاركة الأخيرة في جولة التمايز ، و قدمت الفارسة السويدية أنتونيا بترسون والفرس "كوم فوس" (10 سنوات) استعراضاً وأكملته في زمن بلغ 34.04 ثانية منحها جائزة المركز الأول ولقب بطولة كلباء 2025.

وأحرز الفارس الأوزبكي عبد الرحمن عبدلاييف مع جواده "أوتو فان" صدارة المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى المقدمة من لونجين ليصبح أبرز المرشحين للفوز بها وقتئذ وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم وتنافس فيها 42 فارساً وفارسة أكمل الجولة دون خطأ 7 فرسان أولهم عبدلاييف في زمن 61.41 ثانية وثاني المتأهلين الفارس الاسباني كارلوس بوش والفرس "جولي فان" بزمن 62.02 ثانية ونال جائزة المركز الثالث بفارق جزء من الثانية مواطنه جويل فاليس روسيل" وأنهى الجولة مع الفرس "دهنا دو بونثوال كار" في زمن 62.03 ثانية.

و توج الفارس الأوزبكي عبدالرحمن عبدلاييف والمتألق في بطولة كلباء بجائزة مجلس الشارقة الرياضي لمنافسة الجائزة الكبرى المصغّرة من مرحلتين وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم وتنافس فيها 37 فارساً وفارسة نجح 6 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ والفارس المتصدر أكمل المرحلتين دون خطأ مع الجواد "أوتو فان" مسجلاً 24.73 ثانية في المرحلة الثانية والفارس الأسباني هوغو ألفاريز أمارو أحرز جائزة المركز الثاني مع الفرس "كاسابيزيا كار" والزمن 25.40 ثانية ونال جائزة المركز الثالث الفارس محمد غانم الهاجري مع الفرس "ليليلونكا اس تي دبليو" والزمن 27.58 ثانية.

وفي منافسة خروج الخاسر على جائزة كلباء من منافسات فرق القفز المثيرة التي شهدها ميدان شاطىء كلباء وتنافس فيها 8 فرسان عبر 4 فرق والحواجز على ارتفاع 120 سم ويساوى عددها في قسمي الميدان، أسفرت عن فوز الفارس علي مفرج الكربي والجوا "اير أوكرين" بزمن الجولة الثانية 23.70 ثانية، وجائزة المركز الثاني نالتها الفارسة الكندية ستاريه صادقي مع الفرس "أليسي" وأنهت الجولة الثانية في زمن بلغ 25.10 ثانية.

و فاز الفارس الناشىء حمد النعيمي والفرس "ديلفين فون روشراث زد" بجائزة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لمنافسة المرحلتين الدولية من فئة النجمة الواحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم وتنافس فيها 36 فارساً وفارسة أكمل 4 فرسان المرحلتين دون خطأ والأفضل زمن في المرحلة الثانية المتصدر الفارس النعيمي وبلغ 33.14 ثانية و نال جائزة المركز الثاني الفارس الليبيمحم الميزوشي وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 35.34 ثانية والمركز الثالث كان من نصيب الفارس الفرنسي باتريك جيراردي مع الفرس "الفيرا دو بورنيفال زد" والزمن 37.28 ثانية.

و شهد المنافسات ومراسم تتويج الفائزين إلى جانب الشيخ هيثم بن صقر القاسمي ، الدكتور غانم عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق وسعادة سلطان خليفة اليحيائي، مير البطولة وسعادة زيد أبوزيد رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسية.