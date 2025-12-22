راشد القمزي يتصدر منافسات حلبة "يو تي في" بمهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 22 ديسمبر/ وام/ اختتمت أمس منافسات حلبة "يو تي في" ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، المقام حاليا و يستمر حتى الثالث من يناير المقبل بمشاركة كبيرة للمتسابقين من داخل الدولة وخارجها.

وأسفرت نتائج فئة " يو تي في" بدون توربو عن فوز راشد مبارك القمزي بالمركز الأول مسجلاً 106.420 ثانية، وجاء ثانيا محمد غلزار إبراهيم من الهند بزمن قدره 106.990 ثانية، وثالثا حمد خلفان القمزي بزمن قدره 112.960 ثانية.

وشهدت فئة "يو تي في" توربو، فوز المتسابق راشد مبارك القمزي، أيضا بالمركز الأول مسجلاً 103.080 ثانية، وجاء ثانيا حمد خلفان القمزي بزمن قدره 104.060 ثانية، وثالثاً محمد غلزار إبراهيم من الهند بزمن قدره 105.350 ثانية.