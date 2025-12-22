"الجودو" يعتمد أجندة المشاركات الدولية وخطة الأنشطة المحلية

أبوظبي في 22 ديسمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو، تفاصيل المرحلة المقبلة من الفعاليات الداخلية والخارجية، واستعرض ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس بمقر الاتحاد في بني ياس، برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، وحضور كافة الأعضاء.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع توزيع المناصب على الأعضاء حتى سبتمبر 2028، بتولي الدكتور ناصر التميمي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد جاسم، أمينا للسر العام، وعيسى بن هويدن عضوا ورئيسا للجنة الأندية والأكاديميات، وعادل السعدي رئيسا للجنة الاستثمار والمشاريع، وسلطان الكتبي رئيسا لجنة التنظيم والبروتوكول، وأمل العيدروس رئيسا للجنة الأنشطة النسائية.

واطلع مجلس الإدارة على برنامج إعداد منتخب الرجال للجودو ومشاركته في البطولات الدولية القادمة، والخطة طويلة الأمد من اللجنة الفنية للتأهل إلى أولمبياد لوس انجلوس 2028.

كما تم اعتماد خطة استكمال أجندة الموسم الرياضي الحالي 2025 – 2026، على الصعيدين المحلي والدولي، وتأمين متطلباتها، بما يتناسب واهمية تلك المشاركات، واستعراض التقارير الفنية والإدارية للنشاط المحلي.

وأكد الدرعي أهمية المرحلة القادمة ضمن خريطة الطريق للوصول إلى الأولمبياد، وأثنى على الجهود التنظيمية والفنية التي تبذل من كافة الأندية والمراكز الرياضية، مشيدا بالنجاح الكبير لبطولة أبوظبي جراند سلام مؤخرا، بتعاون الشركاء وكافة الجهات الداعمة للاتحاد.