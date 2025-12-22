"غرفة الشارقة" تبحث مع وفد فيتنامي فرص الاستثمار والتعاون التجاري والصناعي

الشارقة في 22 ديسمبر / وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد تجاري فيتنامي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة وريادة الأعمال مركزين على التعاون في مجال الشركات الناشئة الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام بما يدعم النمو الاقتصادي لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة اليوم بمقر الغرفة بوفد فيتنامي ترأسه ترونغ شوان ثونغ رئيس المكتب التجاري في سفارة جمهورية فيتنام لدى الدولة بحضور جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالغرفة وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالشارقة ونخبة من القيادات الاقتصادية والتكنولوجية وممثلي القطاع الخاص والاستثماري في فيتنام.

وناقش اللقاء تفعيل التعاون في القطاعات التجارية والصناعية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وفيتنام وتعزيز تدفق الاستثمارات حيث استعرض الجانبان سبل تبادل الخبرات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع التقني وكيفية استفادة الشركات الفيتنامية من البنية التحتية المتطورة في إمارة الشارقة كبوابة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط بالتوازي مع استعراض الحوافز التي تقدمها فيتنام للمستثمرين الإماراتيين في مجالات التحول الرقمي والمدن الذكية والاستفادة من الدفعة القوية التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام التي وُقّعت في أكتوبر من العام الماضي.

وأثنى عبدالعزيز الشامسي على العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وفيتنام التي رسّختها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة باعتبارها انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين لما تتضمنه من مقومات تسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين مشيدا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده فيتنام باعتباره عاملاً محفزاً للتعاون في الاستثمارات القطاعية التخصصية التي تمتاز بها فيتنام ، داعياً الشركات الفيتنامية إلى اتخاذ الشارقة منطلقاً نحو الأسواق الإقليمية والمحلية و مؤكداً استعداد الغرفة لدعم هذا التوجه من خلال تسهيل التقارب بين القطاع الخاص في البلدين وتوفير البيانات والتسهيلات اللازمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة وتحفيز تنظيم مزيد من الزيارات والبعثات التجارية المتبادلة.

من جانبه أشار الوفد الفيتنامي إلى أن تبادل الزيارات على أعلى المستويات الرسمية يعكس العلاقات المتنامية بين البلدين خاصة في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي أسهمت في ارتفاع نسبة النمو في التبادل التجاري مقارنة بالعام الماضي ، موضحاً أن فيتنام تتبنى حالياً منظومة من الأنظمة والتشريعات المحفزة لاستقطاب المستثمرين حتى باتت وجهة لكبار المستثمرين في العالم خاصة في قطاعات صناعة الملابس والصناعات الغذائية والتحويلية والتكنولوجيا المتقدمة لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الفيتنامي وإلى مكانة فيتنام المتنامية كوجهة سياحية عالمية.

وعقب الجلسة الرئيسية أُقيمت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين جرى خلالها استعراض الخدمات والمنتجات ومناقشة إمكانية عقد صفقات تجارية محتملة وسبل استمرار التواصل والتعاون في خطوة تعكس رغبة البلدين المشتركة في تقوية العلاقات الاقتصادية وتنميتها وخلق مجالات جديدة للتعاون المشترك.