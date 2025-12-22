مرحلة الـ 24 من "شاعر المليون" تنطلق غداً

أبوظبي في 22 ديسمبر / وام / تنطلق من على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في التاسعة من مساء غد عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة" الحلقة المباشرة التاسعة من الموسم الثاني عشر لبرنامج "شاعر المليون"، وتمثل الحلقة بداية مرحلة الـ 24 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد".

يشارك في الحلقة، التي تعرض أيضاً مباشرة عبر قناة "شاعر المليون" على "يوتيوب"، الشاعران عبدالمجيد السبيعي ومحمد مناور النفيعي من السعودية، والشاعران محمد نايف المطيري وعبد الله محمد العجمي من الكويت، والشاعر علوان جلوب الشرابي من العراق، والشاعر مصعب الفطيسي من سلطنة عُمان، الذين سيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وتنطلق مرحلة الـ 24 عبر أربع أمسيات، يشارك في كل منها ستة شعراء، يتأهل منهم ثلاثة في كل أمسية؛ أحدهم أو اثنان باختيار لجنة التحكيم، والبقية بأصوات الجمهور، ليصل 12 شاعراً إلى المرحلة التي تليها، ويتنافس فيها الشعراء خلال أمسيتين وفق الآلية ذاتها، ليُختار ستة شعراء للمرحلة الرابعة.