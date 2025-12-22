"موديز": الاقتصاد المصري يعزز جدارته الائتمانية مع تسارع النمو إلى 5.3 %

القاهرة في 22 ديسمبر / وام / أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري تشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، في ضوء تعافي مؤشرات النمو وتحسن الأوضاع المالية والخارجية.

وأوضحت الوكالة أن النمو الاقتصادي تعافى إلى 4.4% في العام المالي 2024 - 2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، مدفوعا بقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، بما يعكس قوة محركات النمو الحقيقية في الاقتصاد.

وأشارت إلى أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يسهم في تقليص مخاطر الاختلالات الخارجية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.

ونوهت إلى انخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2024 - 2025، مدعوما بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، وهما ما فاقا أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.

وتوقعت الوكالة أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار الضبط المالي، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المحلي.