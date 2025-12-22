منافسات قوية لسباقات الدرون في دورة ألعاب المستقبل – أبوظبي 2025

أبوظبي في 22 ديسمبر / وام / انطلقت منافسات طائرات الدرون الفيجيتال ضمن فعاليات دورة ألعاب المستقبل – أبوظبي 2025، وسط حضور جماهيري لافت في في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، اذ شهدت السباقات منافسات جمعت بين التكنولوجيا المتقدمة والمهارات الرياضية العالية.

وتنافست الفرق المشاركة على إكمال 50 لفة داخل حلبة داخلية واسعة، صممت بعناية لتتضمن حلقات وممرات ومنعطفات ضيقة، ما فرض تحديات كبيرة على الطيارين، واحتاج إلى تركيز عالٍ ودقة في التحكم بالطائرات.

كما اضطرت الفرق إلى إدارة مواردها بكفاءة في ظل العدد المحدود من الطائرات والبطاريات، مع الموازنة بين السرعة والحذر وتوقيت الإصلاحات واستهلاك الطاقة، وهو ما منح الأفضلية للفرق التي اعتمدت استراتيجيات ذكية أنهت بها السباق دون استنزاف.

من جانب آخر شهدت منافسات كرة القدم الالكترونية فوز فريق ترونكوس إف سي على نادي لوكوموتيف 2-1 بعد خسارته في المواجهة الرقمية 1-0 قبل أن يحقق الفوز في المباراة البدنية ويتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يستعد لمواجهة نادي زد تن.

كما تأهل كل من نادي مكسيكو كويتزاليس – أرماديلوس ونادي لا كريما إلى الدور ذاته بعد مباريات قوية.

وشهد اليوم نفسه تحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كرة السلة الفيجتال 3X3، وهي أندية بي بي سي أستانا، وليغا برو تيم، وأدريا أول ستارز، وموسكوفسكي.