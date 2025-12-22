الفجيرة تستضيف البطولة العربية الأولى لمنتخبات كرة القدم المصغرة أبريل المقبل

دبي في 22 ديسمبر/ وام / أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة إقامة النسخة الأولى للبطولة العربية للمنتخبات بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل المقبل.

وقال سعيد العاجل رئيس الاتحاد العربي، إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الخاصة بترتيبات الأجندة الخاصة بالموسم الجديد، وعقد الاجتماع الثاني للاتحاد، وصولا إلى تنظيم أول بطولة عربية للمنتخبات في دولة الإمارات، بما يسهم في نشر اللعبة، وضم العديد من الدول الأعضاء إلى منظومة الاتحاد العربي.

وأشار إلى حرص اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ولجنة كرة القدم المصغرة، على تنفيذ الخطط المرتبطة بالحدث العربي المرتقب، ووضع الجداول الزمنية الخاصة باللجان لأداء عملها وفق آلية متكاملة، لضمان تحقيق أعلى مؤشرات النجاح الفني والتنظيمي.