كأس آسيا للشراع الحديث للشباب ينطلق 25 ديسمبر في نادي الحمرية الرياضي

الشارقة في 22 ديسمبر/ وام / برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ينظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي خلال الفترة من 25 حتى 30 من ديسمبر الحالي بطولة كأس آسيا للشراع الحديث للشباب بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وقال سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بفندق النادي إن استضافة هذا الحدث القاري تأتي ضمن التطور الذي تشهده منظومة رياضة الشراع بدءا من اعتماد النادي مركزا دوليا للتدريب مرورا باستضافة وتنظيم بطولات ومعسكرات عربية ودولية، مشيدا بالتعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ومجلس الشارقة الرياضي وبلدية الحمرية إضافة إلى الجهات الراعية "أجمل مكان" و"أساس ستيل".

من جانبه أوضح سعادة محمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن تنظيم كأس آسيا للشراع الحديث للشباب يعد محطة مهمة في مسيرة اللعبة كونها أول بطولة قارية تُنظم بعد توقف دام 6 سنوات بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الآسيوي للشراع في الدولة ونادي الحمرية وقدرتهما على تنظيم البطولات القارية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

حضر المؤتمر الصحفي سعادة محمد الحصان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وسعادة مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية وسالم الخيال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء مجلس إدارة نادي الحمرية وممثلو الجهات الراعية وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.