"سيل جي بي" و"مبادلة": 6 آلاف طالب في أبوظبي ضمن 11 ألف مشارك بمبادرة "إنسباير" عالميا

أبوظبي في 22 ديسمبر / وام / أعلنت "سيل جي بي"، بالشراكة مع شركة "مبادلة للاستثمار" عن حصاد موسم 2025 من مبادرات "سيل جي بي إنسباير"، التي امتدت من أبوظبي إلى عدد من المدن حول العالم، وسجلت تفاعلا واسعا تجاوز 11,300 مشاركة شبابية، استحوذت منطقة أبوظبي وحدها على النصيب الأكبر منها بنحو 6,100 طالب وطالبة، في خطوة تعكس نجاح الشراكة الإستراتيجية في تمكين الجيل القادم وإعداد كوادر من الرياضيين والمبتكرين.

وتعرف آلاف الطلبة من عمر 8 إلى 24 عاما خلال البرنامج إلى رياضتي "الفويل" و"الوينغ فويل"، وهما من أسرع الرياضات المائية نموا عالميا، عبر أنشطة وتجارب عملية تقرّبهم من هذه الرياضات بشكل مباشر.

وامتد البرنامج عبر 4 مدارس في المنطقة، ضمن أهداف الشراكة طويلة المدى لزيادة الإقبال على الإبحار بين الناشئة، وتوسيع فرص ممارسة الرياضات المائية، وبناء قاعدة قوية لمستقبل رياضات "الفويل" وجمهورها في الإمارات.

كما شارك الطلبة في "تحدي سيل جي بي إنسباير للجيل القادم"، وقدموا أفكارا مبتكرة للاستدامة عبر نماذج لقوارب "إف 50" مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، أو مجسمات "ديوراما" مستوحاة من موضوعات التنوع الحيوي.

واختتمت الرحلة بدعوتهم إلى "ستيم سيتي"، وهي مساحة خاصة داخل الموقع التقني لسباقات سيل جي بي، تظهر للشباب ما الذي يجعل هذه السباقات مختلفة، من خلال أنشطة علمية تفاعلية تقرّب لهم الفكرة بطريقة ممتعة وملموسة.