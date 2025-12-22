فوز جنوب أفريقيا وتعادل مالي وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية

الدار البيضاء في 22 ديسمبر/ وام / فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره الأنجولي 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد مراكش بانطلاقة مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب.

وبهذه النتيجة وضع منتخب جنوب أفريقيا أول ثلاث نقاط في رصيده.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخبا مصر وزيمبابوي بختام مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وبختام مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى اليوم تعادل منتخبا زامبيا ومالي 1-1 في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبهذه النتيجة وضع كل منتخب نقطة في رصيده بالمجموعة التي يتصدرها منتخب المغرب بعد فوزه أمس على جزر القمر 2-0 في المباراة الافتتاحية للبطولة.