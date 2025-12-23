اختتام التصفيات الثانية لرماة السكتون في كأس الإمارات المفتوح لدول التعاون

العين في 23 ديسمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وجود أرقام تنافسية كبيرة بين الرماة لبلوغ النهائيات المقررة غدا بنادي العين للفروسية والرماية.

وأكدت في بيان لها، أن تصفيات اليوم الثاني لفئة الرجال التي اختتمت مساء أمس شهدت نتائج مميزة للمشاركين وصولا إلى اختيار أعلى 30 نتيجة للنهائيات، تمهيدا لإعلان الفائزين بالمراكز الأولى في حفل التتويج يوم غد.

وقال عامر بخيت النوه المنهالي، مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، إن النسخة الأولى من البطولة شهدت منافسة قوية بين المشاركين، بمشاركة الرجال والسيدات، لتعزيز نجاحها واستدامتها في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هناك دراسة خاصة بالعديد من الفعاليات في الموسم الجديد، برفع سقف التحدي، وسلاسة دخول المشاركين من خارج الدولة، وتطوير المنافسات، وإعلان أجندة المنافسات المحلية والخليجية لمدة 3 سنوات قادمة.

ولفت إلى النتيجة المميزة للمشاركة عائشة سيف عويص الدرعي في فئة السيدات بتسجيل 97 نقطة، و4 إكسات، ما يؤكد قوة المنافسة بين السيدات، والمستويات العالية للراميات في النسخة اللأولى لهذه البطولة.

من جهتهم أثنى المشاركون في الفعاليات على جودة التنظيم والمنشآت في نادي العين للفروسية والرماية، إذ قال خالد المحرمي إن النسخة الأولى مميزة بالمشاركة من خارج الدولة وقوة التنافس بين الرماة، فيما أشار سالم سعيد المنصوري إلى أن البطولة تثري المستويات الفنية للرماة، وتعزز قيمة المنافسة وصولا إلى أعداد أكبر للمشاركين في البطولات القادمة، بينما أكد سالم بن محمد بن سالم الدويكي أن البطولة أفرزت مستويات عالية بين الرماة، آملا استمرار مثل هذه البطولات مستقبلا، بتنظيمها المميز في نادي العين للفروسية والرماية.