"2 بوينت زيرو" تعلن عن تعيينات رئيسية لقيادة المرحلة المقبلة من النمو

أبوظبي في 23 ديسمبر /وام/ أعلن مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز 2PointZero)، والتي تمثل الجيل الجديد من المنصات الاستثمارية الكبرى التي تركز على قطاعات الطاقة والمنتجات الاستهلاكية، اليوم، عن انتخابات وتعيينات قيادية رئيسية ترسخ مسارها الإستراتيجي وتمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو وتعزيز القيمة المحققة للمساهمين على المدى الطويل.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس، انتخاب سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس الإدارة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين معالي مريم بنت محمد المهيري في منصب العضو المنتدب، وتعيين السيدة سامية بوعزة رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وتعكس هذه التعيينات ثقة مجلس الإدارة بقدرات فريق قيادي مؤهل لتوسيع "2 بوينت زيرو" كمنصة استثمارية عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تركز على قطاعات الطاقة والمنتجات الاستهلاكية، وتسهم في دعم مرتكزات الاقتصاد الجديد.

وقال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو": "في ضوء قوة الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها الرائدة على الساحة العالمية، تنطلق مجموعة "2 بوينت زيرو" نحو مرحلة جديدة من التوسع الدولي، وتحرص المجموعة على الاستثمار في قطاعات إستراتيجية، بما في ذلك التعدين والطاقة والمنتجات الاستهلاكية، ما يضع أسساً راسخة نحو تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل، نظراً لدور هذه القطاعات في توفير الموارد والبنى التحتية التي تعزز نمو الجيل الجديد من الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي".

وأضاف سموه: "نعتمد نهجاً منضبطاً يقوم على عقد الشراكات البنّاءة وطويلة الأمد، لتطوير منصة استثمارية متكاملة وقابلة للتوسع عالمياً، تحقق قيمة مستدامة للمساهمين، وترسّخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي في صياغة مستقبل الصناعات العالمية".

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة "2 بوينت زيرو": "تأسست المجموعة لتحقيق هدف طموح وواضح، يتمثل في بناء منصة استثمارية تركز على متطلبات المستقبل، وتمتلك الحجم والمرونة والانضباط اللازمين لتحقيق الريادة ضمن المنظومة الاقتصادية الجديدة. وقد تجسّد هذا الطموح سريعاً في تأسيس مجموعة استثمارية متنوعة ذات حضور عالمي، مدعومة بمحفظة أصول تم إعدادها لضمان تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

وأضافت: "يسعدني أن أتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو الإستراتيجي، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، على رؤيته وقيادته والتزامه الراسخ بالعمل على تحقيق أفضل قيمة للمساهمين، كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم، وسنواصل العمل معاً على تنفيذ إستراتيجيتنا التي ترتكز على النمو المنضبط، والابتكار، من خلال دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا ومحفظتنا بما يعزز جودة اتخاذ القرارات وتميز الأداء".

من جهتها قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة "2 بوينت زيرو": "مع دخول المجموعة هذه المرحلة المحورية، نرسّخ مساراً إستراتيجياً نركز فيه على توسيع نطاق حضورنا الدولي، ومنح زخم أكبر لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتنا، ومن خلال الالتزام بالانضباط المالي، والاستفادة المثلى من قدرات منصتنا الاستثمارية، واستهداف عوائد من خانتين، فإننا نؤكد التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا".

وأضافت: "يشرفني أن أعمل مع سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة؛ ومعالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وجميع أعضاء المجلس لدعم مسيرة النمو المستدام وترسيخ مكانة المجموعة في صدارة منظومة الاقتصاد الجديد".

وضم مجلس الإدارة الذي تم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ"2 بوينت زيرو"، رئيس مجلس الإدارة، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نھيان، ونائب رئيس مجلس الإدارة، معالي مريم محمد سعيد حارب المھيري، ومعالي محمد حسن محمد حسن السويدي، ومعالي مريم عيد خميس المھيري، والدكتور محمد سومر نصوح أجليقين، والسيدة صوفيه عبداللطيف العسكي، والسيد سيد بصر شعيب سيد شعيب، والسيد ريتشارد ماثيو جيرسون، والسيدة سامية توفيق بوعزة.

ووافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، إلى جانب اعتماد تشكيل لجنة التداول الداخلي، وناقش كذلك عدداً من الموضوعات العامة المرتبطة بأنشطة وأعمال المجموعة.

وتعد مجموعة "2 بوينت زيرو"، وهي تابعة للشركة العالمية القابضة "IHC"، منصة استثمارية عالمية تنشط في قطاعي الطاقة والمنتجات الاستهلاكية، مع قاعدة أصول مجمّعة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليار درهم إماراتي، وحضور عالمي في أكثر من 85 دولة.

وقامت المجموعة، انطلاقاً من تركيزها على المرونة والنمو طويل الأمد، ببناء محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة بعناية، صُمِّمت إستراتيجياً لتحقيق أداء مستقر ومتسق عبر الدورات الاقتصادية المختلفة.