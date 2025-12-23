مشروع محمد بن راشد للطيران يوسّع شراكته مع "UUDS AERO"

دبي في 23 ديسمبر /وام/ أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في "دبي الجنوب"، توسيع شراكته مع شركة "UUDS AERO"، التي ستعمل على تطوير حظيرتين جديدتين قادرتين على استيعاب ثلاث طائرات عريضة البدن، لأعمال استكمال المقصورات وتحديثها.

وقال وفق بيان صحفي صدر اليوم، إن هذا التوسع، يعزز دور مشروع محمد بن راشد للطيران في تمكين المرحلة المقبلة من الابتكار في القطاع، ويعكس التزام "UUDS" المتواصل بدعم احتياجات سوق الطيران المزدهر في المنطقة.

وسيعمل مشروع محمد بن راشد للطيران، في إطار هذا التوسع، على تطوير مركز التميز للمقصورات التابع للشركة على مساحة 40 ألف متر مربع داخل منطقة التصنيع وسلسلة التوريد، ليكون الأول من نوعه في المنطقة، ودعامة جديدة لمكانة دبي المتصاعدة كوجهة دولية لقطاع الطيران.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إن الشراكة مع "UUDS AERO" تتطور بشكل مستمر بما ينسجم مع رؤية المشروع لبناء منظومة طيران متكاملة وذات مستوى عالمي في دبي، وإن إطلاق مركز التميز للمقصورات يعد محطة مهمة للمنطقة، فهو يعزز القدرات الصناعية، ويدعم بيئات الهندسة والتصنيع والابتكار في المقصورات.

من جانبه، قال جيل نيغري، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "UUDS"، إن الحظائر الجديدة والمركز المرتقب سيتيح تعزيز قدرات الشركة في استكمال المقصورات وتحديثها وتقديم حلول صديقة للبيئة وأكثر كفاءة.

وأوضح أن رؤية "دبي الجنوب"، وبنيتها المتكاملة، واتصالها العالمي، تجعل منها الموقع الأمثل للابتكار والإسهام في مستقبل قطاع الطيران.

وتُعد "UUDS AERO" مركزاً متكاملاً لخدمات استكمال وتحديث المقصورات، وتحمل جميع الشهادات الأساسية من وكالة سلامة الطيران الأوروبيّة والهيئة العامة للطيران المدني، وتشمل خدماتها التصميم، والاعتماد، والتصنيع، والصيانة، وتنفيذ الخدمات المتعلقة بالطائرات، إضافة إلى التقنيات المبتكرة والحلول البيئية.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية؛ إذ يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.

ويقع المشروع ضمن "دبي الجنوب" التي قامت بتطويره ليكون مركزًا لأنواع الصيانة المختلفة ووجهة للتدريب والتعليم، وتعزيز الصناعات الهندسيّة بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.