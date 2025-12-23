منطاد الإمارات يشارك في مهرجان النمسا الدولي للمناطيد

الشارقة في 23 ديسمبر /وام/ يشارك منطاد الإمارات في النسخة الـ30 من مهرجان النمسا الدولي للمناطيد الذي يقام خلال الفترة من 7 حتى 27 يناير المقبل، وذلك بدعوة رسمية من رودي هوفر، رئيس الجهة المنظمة للمهرجان الذي يشهد مشاركة أوروبية ودولية كبيرة.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، إن المشاركة في المهرجان ستتم بمنطاد "UAE 7" ضمن سلسلة المشاركات الشتوية الدولية 2026 لفريق منطاد الإمارات، في كل من روسيا وسويسرا وإيطاليا.

وأوضح أن فريق المنطاد يستعد للطيران من منطقة وادي تانهايم بالتعاون مع جمعية تانهايم للسياح على ارتفاع 1100 متر، ثم الصعود إلى ارتفاع 2500-2900 متر، ثم ينجرف مع الرياح السائدة والشديدة نحو بافاريا للهبوط بعد ذلك في قلعة

نويشفانشتاين الشهيرة، والتي تقع في أقصى جنوب ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية، ضمن واحدة من أكثر المعالم شهرة وإثارة للإعجاب في العالم.