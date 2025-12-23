"صحة" تُدخل جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال في أبوظبي

أبوظبي في 23 ديسمبر /وام/ أعلنت شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، عن إدخال تقنية جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال في إمارة أبوظبي، في إنجاز طبي يعكس التزامها بتطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية المقدمة للأطفال، وتعزيز الوصول إلى حلول علاجية متقدمة للحالات المعقدة من حصى الكلى.

ويأتي الإعلان عقب علاج حالة لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، كان يعاني من وجود عدة حصوات في الكلى نتيجة اضطراب جيني نادر يُعرف باسم "السيستينوريا"، وهو الاضطراب ذاته الذي يعاني منه شقيقه البالغ من العمر عامين.

وبعد خضوع الطفل لإجراء عاجل لتركيب دعامة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، بهدف تخفيف انسداد في الكلية، تلقى عدة جلسات من تفتيت الحصى بالليزر، وتم خلالها إزالة الحصوات من الحالب ومن الكليتين في آن واحد.

وقال الدكتور حميد رضا طوسي، استشاري جراحة المسالك البولية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن جراحة تفتيت الحصى بالليزر تُعد تدخلاً بالغ الأهمية للأطفال المصابين بحصى الكلى، مشيرًا إلى أن توفير هذا الإجراء يسهم في تقديم رعاية شاملة ودعم طويل الأمد للأطفال وعائلاتهم.

وأشار إلى أن الأطفال المصابين بحصى الكلى أو المثانة يُعدّون أكثر عرضة لعودة الحصوات وحدوث مضاعفات طويلة الأمد، من بينها تراجع وظائف الكلى؛ حيث تتم إحالة المرضى إلى اختصاصيي أمراض الكلى للأطفال لإجراء التقييمات الدورية، ومتابعة وظائف الكلى، للحد من هذه المخاطر، وضمان استمرارية الفحوصات والمتابعة بعد العمليات الجراحية.

وأكد أن التعاون الوثيق بين جراحي المسالك البولية واختصاصيي أمراض الكلى يمثل عنصرًا أساسيًا في الإدارة الشاملة لحالات حصى الكلى لدى الأطفال.