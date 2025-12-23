الفجيرة للفنون تعلن عن نتائج مسابقة الفجيرة للفنون التشكيلية

الفجيرة في 23 ديسمبر /وام/ أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، نتائج "مسابقة الفجيرة للفنون التشكيلية"، في دورتها الجديدة التي حملت عنوان "الفن بين الإنسان والآلة"، والتي شارك فيها أكثر من 200 فنان من حول العالم منذ إطلاقها في 22 سبتمبر الماضي.

وتنوعت الأعمال المشاركة بين التعبير عن العمق الإنساني وطرح أسئلة نقدية حول تداخل إيقاع الآلة مع الحياة المعاصرة، بهدف خلق انطباع فكري وجمالي لدى الجمهور ولجنة التحكيم.

وقال سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، إن هذه المشاركة العالمية تعكس مكانة الفجيرة كوجهة ثقافية تجمع المبدعين من كل حدب وصوب، معربا عن التهاني للفائزين الذين قدموا رؤى فنية استثنائية في معالجة علاقة الإنسان بالتكنولوجيا.

وأضاف أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يحمل دائماً رؤية استشرافية لدور الفن في بناء المجتمعات.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة، الفنان سعيد خويه، ونال المركز الثاني الفنان عماد أحمد، بينما كان المركز الثاني من نصيب الفنان نوح محسن الوائلي.

يذكر أن المسابقة التي أقيمت، ضمن فعاليات ملتقى شارع الفنانين في الفجيرة، تهدف إلى تشجيع الحوار البصري المعاصر وتعزيز مكانة الفنون في الإمارة.