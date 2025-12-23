بنك دبي الإسلامي و"الشارقة الخيرية" يقدمان 400 حاسوب لطلاب الجامعة القاسمية

الشارقة في 23 ديسمبر/ وام / قدّم بنك دبي الإسلامي، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، 400 جهاز حاسوب محمول لطلبة الجامعة القاسمية الجدد الملتحقين بالعام الأكاديمي 2025/2026، وذلك في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية وحرصه على دعم التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتمكين والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا الدعم إلى تيسير رحلة الطلبة التعليمية منذ انطلاقتهم الجامعية، وتعزيز فرصهم في التحصيل الأكاديمي، من خلال توفير أدوات تقنية حديثة تسهم في دعم التعلّم والبحث وإنجاز المتطلبات الدراسية بكفاءة.

وقال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في دبي الإسلامي، إن المبادرة تنطلق من إيمان البنك بأهمية تمكين الطلبة عبر إزالة التحديات التي قد تواجههم، وتوفير مقومات النجاح الأكاديمي، مؤكداً أن التعاون مع جمعية الشارقة الخيرية يسهم في دعم الطلبة في بداية مسيرتهم الجامعية، بما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم العلمي والمهني.

من جانبه، ثمّن عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، هذا التعاون مع دبي الإسلامي، معتبراً إياه نموذجاً فاعلاً للشراكة المجتمعية الهادفة، مشيراً إلى أن دعم طلبة الجامعة القاسمية يأتي ضمن جهود الجمعية لتمكين الطلبة وتوفير متطلبات الاستمرار والتميّز الأكاديمي.