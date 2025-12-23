بحث تعزيز التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الياباني

أبوظبي في 23 ديسمبر /وام/ استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، اليوم، سعادة السفير كييئيتشي إيواموتو، مساعد الوزير والمدير العام لإدارة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية، بحضور سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والتي تقوم على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، والاقتصاد، والطاقة، والفضاء.

وأكد الجانبان حرص البلدين الصديقين على الدفع بالعلاقات الإستراتيجية نحو آفاق أوسع، بما يدعم المصالح المشتركة ويحقق المنفعة والنمو والازدهار لشعبيهما.

وأشاد الطرفان بالجهود المبذولة من قبل مسؤولي البلدين للتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، لما تمثله من أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون والتواصل بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الياباني، لا سيما على صعيد المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشاور حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في ظل تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتجسير التعاون بين الشعوب.

وأكد الجانبان المبادئ المشتركة التي تجمع البلدين، وفي مقدمتها العمل من أجل السلام والتنمية والازدهار، ونشر قيم التسامح والتعايش والحوار واحترام الآخر، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي، إضافة إلى دورها في مواجهة الفكر المتطرف وتطويق الصراعات.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مشددين على أهمية تغليب الحوار الإيجابي والدبلوماسية في حل النزاعات، وضرورة حماية المدنيين في مناطق الصراع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة بشكل آمن ودون عوائق.