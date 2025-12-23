زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025" للرياضات الإلكترونية الهجينة

أبوظبي في 23 ديسمبر/ وام / شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025" التي تعقد فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي.

ويشارك في الدورة التي ينظمها "أسباير"، بدعم من شركة "أدنوك"، أكثر من 850 رياضياً من 60 بلداً من مختلف أنحاء العالم، للتنافس ضمن 11 فئة، من أبرزها الرماية وسباق الطائرات المسيرة والروبوتات والفنون القتالية وكرة القدم وكرة السلة، ضمن منافسات تصل جوائزها المالية نحو 5 ملايين دولار.

وتابع سموّه جانباً من منافسات الرياضات الهجينة والألعاب الرقمية التي تشهد تفاعلاً بين الإنسان والآلة من خلال حركات رياضية تتطلب مهارات ذهنية وجسدية متناسقة مع ألعاب العالم الافتراضي، في مفهوم جديد يرسم ملامح مستقبل الألعاب الرياضية الإلكترونية.

وأكّد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان أن استضافة إمارة أبوظبي لدورة ألعاب المستقبل تعكس رؤية الإمارة في مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الرياضة والصناعات الإبداعية ودعم الابتكار والتقنيات المتقدمة التي تمزج بين القدرات البشرية والتطورات الرقمية.

ويشارك في دورة ألعاب المستقبل عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة لعرض أحدث الابتكارات التقنية في مجال الرياضات الهجينة، وحلول الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة، والروبوتات والطائرات المسيرة، وغيرها من تقنيات المستقبل، ومن أبرزها جناح "أسباير"، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس الأمن السيبراني، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها جامعة أبوظبي التي تستعرض أول برنامج بكالوريوس في تصميم ألعاب الفيديو على مستوى المنطقة لدعم نمو قطاع الألعاب والاقتصاد الإبداعي الرقمي في الإمارة.