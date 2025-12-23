"الوطني للأرصاد": أجواء لطيفة ومعتدلة مع فرصة لأمطار متفرقة من 25 إلى 29 ديسمبر

أبوظبي في 23 ديسمبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تشهد الدولة خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الجاري أجواءً لطيفة ومعتدلة بوجه عام، تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة مرور امتداد منخفض جوي ضعيف.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الحالة الجوية يصاحبها تدفّق للسحب المتوسطة والمنخفضة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة، تتركز على الجزر والمناطق الشمالية، وقد تكون غزيرة أحياناً على أقصى شمال الدولة.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب يوم الأحد مع دخول الرياح الشمالية الغربية.

وأكد المركز أنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وسيوافي الجمهور بالمستجدات أولاً بأول.